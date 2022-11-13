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Перинатальный корпус на 250 коек построят в столичной больнице

13 Ноября 2022, 13:19
Перинатальный корпус на 250 коек построят в столичной больнице
13 Ноября 2022, 13:19

Перинатальный корпус на 250 коек построят в столичной больнице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Планами по строительству перинатального корпуса на 250 коек поделились в управлении общественного здравоохранения Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется строительство перинатального корпуса на 250 коек для Многопрофильной городской больницы № 1. По поручению Главы государства планируется проектирование и финансирование строительства перинатального центра на месте центральной дорожной больницы», - сообщили в управлении.

Также, согласно представленной информации, планируется переезд клинического блока МГБ № 3 в здание отеля «Ramada Plaza».

«На сегодня разработано отраслевое заключение и техническое задание для реконструкции отеля «Ramada Plaza». Проводятся соответствующие работы. Отметим, что данный объект будет соответствовать современным стандартам в области здравоохранения», - говорится в ответе горздрава на запрос редакции.


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