Пережившего клиническую смерть мужчину спасли в Шымкенте

Вызов на пульт «103» поступил 27 марта. Бригада прибыла оперативно. У пациента диагностировали инфаркт, его состояние было крайне тяжелым.

— Во время оказания помощи у пациента остановилось сердце. Фельдшеры сразу начали реанимацию, провели непрямой массаж сердца и дважды выполнили дефибрилляцию. Сердечный ритм удалось восстановить. В таких ситуациях решающую роль играет каждая секунда, бригада действовала быстро и слаженно, — сообщили в городском управлении здравоохранения.

Экстренную помощь оказали фельдшеры Ержан Жантуганов и Гузеля Шаяхметова.

Фото: управление здравоохранения Шымкента

Через несколько минут у пациента восстановились дыхание и сердечный ритм. Сейчас он находится в стационаре, его состояние оценивается как стабильное. Врачи дают благоприятный прогноз.

