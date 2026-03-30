РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:26, 30 Март 2026 | GMT +5

    Пережившего клиническую смерть мужчину спасли в Шымкенте

    Фельдшеры скорой помощи вернули к жизни 71-летнего мужчину, у которого после инфаркта остановилось сердце, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скорая помощь
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Вызов на пульт «103» поступил 27 марта. Бригада прибыла оперативно. У пациента диагностировали инфаркт, его состояние было крайне тяжелым.

    — Во время оказания помощи у пациента остановилось сердце. Фельдшеры сразу начали реанимацию, провели непрямой массаж сердца и дважды выполнили дефибрилляцию. Сердечный ритм удалось восстановить. В таких ситуациях решающую роль играет каждая секунда, бригада действовала быстро и слаженно, — сообщили в городском управлении здравоохранения.

    Экстренную помощь оказали фельдшеры Ержан Жантуганов и Гузеля Шаяхметова.

    врачи скорой помощи, скорая помощь
    Фото: управление здравоохранения Шымкента

    Через несколько минут у пациента восстановились дыхание и сердечный ритм. Сейчас он находится в стационаре, его состояние оценивается как стабильное. Врачи дают благоприятный прогноз.

    Ранее сообщалось, что в Шымкенте врачи реанимировали двухмесячного младенца после остановки сердца.

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Здоровье Медицина Шымкент Врачи Скорая помощь
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают