Пережили зиму с теплом - жители Риддера о реконструкции ТЭЦ

Одним из ключевых событий прошедшего отопительного сезона в Восточно-Казахстанской области стала масштабная реконструкция Риддерской ТЭЦ. После серии аварий и остановок на протяжении нескольких лет, для восстановления теплоисточника были привлечены специалисты, менее чем за год была заново выстроена технологическая цепочка, передает агентство Kazinform.

Благодаря самоотверженному труду энергетиков, работавших в три смены, основные работы были завершены к началу холодов. Весь отопительный сезон ТЭЦ работала в полном объеме, обеспечивая теплом город Риддер.

На сегодня продолжается капитальный ремонт проблемных участков, включая реконструкцию котельной и замену 18,9 км тепловых сетей на 55 участках города.

— На первом котле идет замена экранных труб. Второй котел — замена труб пароперегревателя. Третий котел — уже демонтирован экономайзер. Ведутся подготовительные работы к монтажу. Котлоагрегат номер 4 — ведется ремонт вспомогательных механизмов и демонтаж экранных труб. Котлоагрегат номер 5 — производится ремонт вспомогательного оборудования. Приступает к демонтажу труб экранов. Котлоагрегат номер 6 был отправлен на восстановительные работы на базу генерального подрядчика, — пояснил начальник котельного цеха Дмитрий Дягель.

Как отметили в ТЭЦ, срок завершения всех работ — до 1 сентября.

— В прошлом году мы провели большую работу по замене всех шести котлов. Было задействовано более 500 человек, работали 24 часа. Задача была поставлена сдать объект в срок и обеспечить теплом город. График выполнили практически на 100%. Люди могут подтвердить мои слова о том, что в их домах было тепло — говорит дежурный инженер станции Риддерской ТЭЦ Марат Абубаев.

Это позволило многим горожанам, подготовившим свои квартиры к зиме, пережить холода в тепле и комфорте. Однако, не обошлось без проблем. Периодически жители сообщали о низкой температуре в квартирах, и акимат Риддера организовал проверку всех многоквартирных домов с помощью тепловизора. Выяснилось, что в некоторых зданиях были нарушения теплозащиты. Специалисты рекомендовали утеплить контуры зданий.

Еще одной причиной холодных квартир было незаконное установление электронасосов, что приводило к нарушению гидравлического режима и частым перебоям электроснабжения. Специальная комиссия выявила нарушения и провела демонтаж таких устройств.

Отклонения от температурного режима также были обнаружены в квартирах с забитыми стояками и радиаторами отопления. Несмотря на эти трудности, жители Риддера отметили, что прошедший отопительный сезон был значительно лучше предыдущих.

Износ теплосетей Риддера на момент начала прошлого отопительного сезона составлял 82,5%. В этом году из республиканского бюджета на ремонт городской ТЭЦ и теплосетей выделено 8,5 млрд тенге.