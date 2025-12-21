Перезагрузку науки и связку вузов с экономикой обсудили в Алматы

Во время встречи с академиками Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан отмечено, что при наличии особого статуса и институциональных возможностей потенциал Академии используется не в полной мере и требует переосмысления роли в системе государственного управления и экономики.

В этой связи президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев отметил, что действующая модель научных приоритетов приводит к распылению ресурсов и не обеспечивает концентрации усилий на ключевых направлениях. Вместе с тем, в 2024–2025 годах Академией проведены 70 региональных и отраслевых форсайт-сессий с участием государства, бизнеса и зарубежных ученых. По их итогам определены 220 перспективных задач и сформированы 65 научно-технических заданий, ориентированных на реальные потребности экономики.

Одновременно было подчеркнуто, что развитие науки невозможно без системной связки с высшим образованием. В ходе совещания с ректорами вузов и руководителями научно-исследовательских институтов отмечено, что при концентрации значительного научного и кадрового потенциала в Алматы сохраняется разрыв между университетской наукой и запросами экономики.

В этой связи ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев отметил, что сегодня в университете действуют 8 научно-исследовательских институтов, 39 научных центров и более 140 лабораторий, реализуется около 400 научных проектов. По его словам, ключевая задача университетской науки — ускорять трансфер разработок в экономику и работать в тесной связке с государством и бизнесом.

Как отметила вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова, ключевой задачей остается выстраивание устойчивого взаимодействия между вузами, научными организациями и регионами. Подготовка кадров, прикладные исследования и технологическое развитие должны работать в единой логике, ориентированной на реальные потребности страны.

По итогам совещания была подчеркнута необходимость перехода от разрозненных инициатив к системной работе. В числе приоритетных задач обозначены доработка новой модели научных приоритетов, усиление роли Национальной академии наук как экспертно-аналитического центра, а также активизация участия вузов и научных институтов в реализации прикладных проектов, ориентированных на развитие регионов.