Перезагрузить оборонно-промышленный комплекс РК поручил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил ряд задач касательно военного потенциалы страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация в Афганистане, общее нарастание глобальной напряженности ставит перед нами задачу перезагрузки оборонно-промышленного комплекса и военной доктрины. Укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы также должны стать приоритетами государственного значения», - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании палат Парламента.

При этом Президент призвал готовиться к внешним шокам и наихудшему варианту развития событий.

«В высшей степени актуальным стало моделирование рисков, исходящих извне. Следует проводить стресс-тесты, прорабатывать сценарии, на основе которых будут разрабатываться и корректироваться планы действий государственного аппарата», - заключил Глава государства.



