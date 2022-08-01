1 Августа 2022 11:42

Перейти границу по поддельным документам пытались двое иностранцев в Туркестанской области

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашский рйаонный отдел полиции поступило сообщение от сотрудников приграничного контрольно-пропускного пункта «Жибек жолы». В нем указывалось, что во время пересечения границы Республики Казахстан, документы двух граждан Узбекистана вызвали у них подозрение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Туркестанской области.

В Сарыагашском РОП создали следственно-оперативную группу из числа опытных полицейских, которая сразу же прибыла на место происшествия. Документы 2-х граждан, которые собирались покинуть территорию страны, были тщательно проверены.

Выяснилось, что документы иностранцев оказались поддельными. Стражи порядка зарегистрировали факт по статье 385 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград».

Собранные материалы досудебного расследования направлены в Сарыагашский районный суд для принятия законного решения.