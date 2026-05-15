    Перейдет ли аэропорт Кызылорды под управление вьетнамской компании

    В прошлом году стало известно, что аэропорт имени Коркыт ата в Кызылорде могут передать в управление вьетнамской компании Sovico Group. Тогда сообщалось, что по этому направлению ведутся переговоры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: аэропорт Кызылорды

    В ответ на официальный запрос информационного агентства Kazinform управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области сообщило, что переговоры, проводившиеся ранее, в настоящее время приостановлены.

    — Сообщаем следующее по вопросу передачи аэропорта Коркыт ата в доверительное управление холдингу Sovico Group. На сегодняшний день передача аэропорта в доверительное управление не планируется. Объект продолжает работу в рамках действующей структуры управления, — говорится в сообщении.

    Ранее тогдашний аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев объяснял, почему у аэропорта «Коркыт Ата» низкие доходы.

    Авиация Аэропорт Вьетнам Кызылорда Кызылординская область Регионы Казахстана
    Айгуль Эсеналиева
    Автор