Перевозившего человека на крыше авто водителя наказали в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы оштрафовала водителя автомобиля марки «Mercedes-Benz Gelenvagen», перевозившего человека на крыше авто, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«30 ноября 2021 года в соцсетях был опубликован пост о противоправных действиях, зафиксированных на камеру мобильного телефона. Нами проведена соответствующая проверка. Водитель транспортного средства марки «Mercedes-Benz» установлен - это гражданин Есполов Н.А., 1987 года рождения. Он привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 593 части 1 КРК об АП (Несоблюдение правил перевозки пассажиров)», - написал на своей странице в сети Facebook заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.
Проверка в отношении второго участника видеозаписи продолжается.
«Будьте внимательны и осторожны на дорогах», - добавил заместитель начальника ДП.
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