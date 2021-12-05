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Перевозившего человека на крыше авто водителя наказали в Алматы

5 Декабря 2021 10:23
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Перевозившего человека на крыше авто водителя наказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы оштрафовала водителя автомобиля марки «Mercedes-Benz Gelenvagen», перевозившего человека на крыше авто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«30 ноября 2021 года в соцсетях был опубликован пост о противоправных действиях, зафиксированных на камеру мобильного телефона. Нами проведена соответствующая проверка. Водитель транспортного средства марки «Mercedes-Benz» установлен - это гражданин Есполов Н.А., 1987 года рождения. Он привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 593 части 1 КРК об АП (Несоблюдение правил перевозки пассажиров)», - написал на своей странице в сети Facebook заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.


Проверка в отношении второго участника видеозаписи продолжается.

«Будьте внимательны и осторожны на дорогах», - добавил заместитель начальника ДП.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Транспорт   #Видео  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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