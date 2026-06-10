Перевозчиков предупредили о возможных задержках на границе Казахстана и России

На пунктах пропуска «Кайрак» и «Бугристое» образовались очереди грузового транспорта. В департаменте государственных доходов по Костанайской области сообщили о временном увеличении времени прохождения границы и напомнили о новых требованиях для ввоза товаров в Россию, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации ведомства, увеличение времени прохождения границы связано с реконструкцией и благоустройством территорий пунктов пропуска. Проводимые работы направлены на модернизацию инфраструктуры и улучшение условий для перевозчиков и участников внешнеэкономической деятельности.

В связи с этим перевозчикам рекомендуют учитывать возможные задержки при планировании маршрутов и сроков доставки грузов.

Также с 1 июня 2026 года в России начала действовать система подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Теперь при ввозе грузов автомобильным транспортом российский получатель должен заранее оформить документ о предстоящей поставке и получить специальный QR-код.

Этот QR-код должен находиться у водителя и предъявляться по требованию контролирующих органов. В случае его отсутствия транспортное средство могут не допустить на территорию Российской Федерации и вернуть обратно.

Для предотвращения задержек на границе в ДГД рекомендуют заранее уточнять у российского получателя наличие оформленного QR-кода, проверять его до прибытия к пункту пропуска, иметь документ в электронном или распечатанном виде, а также сверять содержащиеся в нем сведения с товаросопроводительными документами.

Ведомство призвало участников внешнеэкономической деятельности и перевозчиков заблаговременно взаимодействовать с российскими получателями товаров и учитывать новые требования при организации перевозок.

Ранее сообщалось, что казахстанские перевозчики могут оформить документ на транспортировку грузов в режиме онлайн.