Казахстанские грузоперевозчики могут оформить разрешение в онлайн-режиме

Документ на транспортировку казахстанских грузов разрешен в страны Азербайджан, Турцию и Кыргызстан, передает Kazinform со ссылкой на egov.kz.

На портале elicense.kz появилась информация о том, что расширен перечень направлений для получения иностранных бланков разрешений (ИБР). Данный документ, дает казахстанскому перевозчику право транспортировать грузы по территории конкретного иностранного государства. Такие разрешения действуют в обе стороны государства.

Получить бланк могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, чей транспорт зарегистрирован в Казахстане, имеющий допуск к международным перевозкам.

Срок оформления бланка – 2 дня через портал elicense.kz. Документ действителен 30 дней. Стоимость одного бланка 1 МРП (4 325 тенге).

Чтобы получить разрешение, для начала необходимо авторизоваться на elicense.kz, затем перейти в раздел «Транспорт» и выбрать услугу «Выдача разрешения на проезд по территории иностранного государства перевозчикам Республики Казахстан в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан».

Далее – заполнить данные организации и транспортного средства, указать страну назначения и количество бланков, оплатить сбор и подписать заявку.