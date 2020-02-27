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Перевод на казахский язык книги «Кайрат. Перезагрузка»  появился в Сети

27 Февраля 2020 19:54
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Перевод на казахский язык книги «Кайрат. Перезагрузка»  появился в Сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сети появился перевод на казахский язык нашумевшей книги известного спортивного журналиста Айдына Кожахмета «Кайрат. Перезагрузка», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Осенью 2018-го вышла моя книга под названием «Кайрат». Перезагрузка». Это, скажем так, история в лицах, фактах и инсайдах про определенный период в истории великого клуба. А точнее говоря, с момента завоевания последнего чемпионства, до решения играть в Кубке Казахстана исключительно казахстанскими исполнителями. Как уходил из «Кайрата» КТЖ, как грабили раздевалку во время матча, как выдавливали игроков, как пришел в клуб Кайрат Боранбаев, почему ушел из команды Давид Лория, кто стоит за слухом про «сдачу» матча «Астане» - все это и многое другое есть в этой книге, с подробностями. Почти весь тираж, выпущенный тогда для продажи, уже распродан. Новый вряд ли будет издан, так как у каждой книги есть своя актуальность. Тем не менее, еще тогда я обещал, что моя книга непременно появится и на моем родном языке - казахском. Для этого я обратился к своему старшему брату и коллеге Есею Жеңісұлы. В большом представлении он не нуждается, так как известен как журналист и комментатор уже долгие годы. Именно он взялся за перевод книги», - рассказал Айдын Кожахмет.

По его словам, они долго решали, как выпустить книгу - вновь печатать или же продавать в электронном виде?

«В итоге пришли к выводу, что на казахском она точно должна быть доступна каждому. Так правильно. Поэтому теперь можно скачать книгу «Қайрат». Жаңа өмір» в четырех форматах в Интернете», - резюмировал автор.


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Ключевые слова: Спорт,
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Ринат Дусумов

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