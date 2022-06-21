21 Июня 2022 18:04

Перевести борьбу с саранчой в государственную монополию планируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Также сельхозтоваропроизводители и НПП «Атамекен» просят осуществлять процедуру по борьбе с луговым мотыльком за счет средств бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы планируем перевести борьбу с саранчой в государственную монополию. Также планируем пересмотреть список за счет бюджета. Это то, что сейчас происходит с луговым мотыльком. До 2020 года луговой мотылек был в списке и обрабатывался за счет бюджета местных исполнительных органов. Норма о том, что процедуру по обработке от лугового мотылька мы отдали на субсидирование вступила в силу в 2020 году. Не прошло и двух лет, как сельхозтоваропроизводители и НПП «Атамекен» просят вернуть борьбу с луговым мотыльком за счет средств бюджета. Нормативно-правовой акт согласовывался со всеми ассоциациями и по настоянию самих товаропроизводителей луговой мотылек переведен из списка борьбы за счет бюджета местных исполнительных органов в список субсидирования стоимости пестицидов, которые будут использовать сельхозтоваропроизводители», – сказал председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Алмабек Марс на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, список особо опасных вредных организмов достаточно обширен. Ожидается увеличение ущерба от капустной моли, в связи с чем планируется перевести ее в список вредителей, борьба с которыми ведется за счет средств бюджета. Согласование таких нормативно-правовых актов происходит в течение длительного времени.

Председатель Комитета также сообщил, что ведомство предлагает определенные новшества в части использования пестицидов, которые ежегодно ввозят в Казахстан до 25 тыс. тонн. На каждую канистру с пестицидами предлагают размещать QR-код, чтобы можно было отслеживать их перемещение. Это позволит гарантировать для сельхозтоваропроизводителей качество препаратов и защитить экологию Казахстана от использованной тары из под пестицидов. Также предлагается внедрить оцифровку фитосанитарной отчетности для сельхозтоваропроизводителей. В области карантина растений планируется ввести систему управления рисками, создать реестр участников внешнеэкономической деятельности, занимающихся экспортом и импортом растительной продукции.

Ранее сообщалось, что на борьбу с саранчой в Казахстане выделили 2,5 млрд тенге.