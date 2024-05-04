РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:06, 04 Май 2024 | GMT +6

    Перевернувшийся в Аркалыке самолет АН-2 перевозил пациента с инфарктом

    больница
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В пресс-службе скорой помощи Костанайской области рассказали о состоянии пассажиров перевернувшегося накануне борта санавиации. Там отметили, что жизни людей ничего не угрожает, состояние перевозимого пациента стабильное, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Напомним, происшествие случилось накануне: в Аркалыке борт санитарной авиации совершил опрокидывание в воду. На борту находились пилоты, бригада санитарной авиации и пациент.

    — На место ЧП выехали 3 бригады скорой помощи. Благодарим пожарных за помощь в эвакуации всех, находившихся внутри судна. К счастью, все кто был на борту живы. Экипаж, пациент и бригада санавиации доставлены в приёмный покой Аркалыкской районной больницы для осмотра. В госпитализации никто из членов группы санавиации не нуждается. Пациент, которого сопровождали в областной центр сейчас под наблюдением аркалыкских докторов, состояние стабильное, — рассказали в ведомстве.

    Также там отметили, что его транспортируют сегодня с той же бригадой санавиации, но наземным транспортом.

    Теги:
    Самолет Аркалык Авиация Костанайская область Происшествия
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!