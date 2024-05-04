Перевернувшийся в Аркалыке самолет АН-2 перевозил пациента с инфарктом

В пресс-службе скорой помощи Костанайской области рассказали о состоянии пассажиров перевернувшегося накануне борта санавиации. Там отметили, что жизни людей ничего не угрожает, состояние перевозимого пациента стабильное, передает корреспондент агентства Kazinform.

Напомним, происшествие случилось накануне: в Аркалыке борт санитарной авиации совершил опрокидывание в воду. На борту находились пилоты, бригада санитарной авиации и пациент.

— На место ЧП выехали 3 бригады скорой помощи. Благодарим пожарных за помощь в эвакуации всех, находившихся внутри судна. К счастью, все кто был на борту живы. Экипаж, пациент и бригада санавиации доставлены в приёмный покой Аркалыкской районной больницы для осмотра. В госпитализации никто из членов группы санавиации не нуждается. Пациент, которого сопровождали в областной центр сейчас под наблюдением аркалыкских докторов, состояние стабильное, — рассказали в ведомстве.

Также там отметили, что его транспортируют сегодня с той же бригадой санавиации, но наземным транспортом.