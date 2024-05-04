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    20:48, 03 Май 2024 | GMT +6

    Самолет Ан-2 потерял высоту и приземлился на водоем под Аркалыком

    самолет АН-2
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    Санитарный рейс самолета Ан-2 авиакомпании «Навигатор», выполнявший рейс Аркалык-Аксункар (Костанай), закончился неудачей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК. 

    После взлета в 16:10 воздушное судно осуществило кабрирование (резкое снижение высоты) и съехало на водоем (талые воды).

    На борту воздушного судна находились 2 члена экипажа и 3 служебных пассажира.

    — Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы в городскую больницу города Аркалык, — говорится в сообщении ДЧС по Костанайской области.

    По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

    Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия.

    В соответствии с Правилами по расследованию происшествий и инцидентов, данное авиационное событие классифицируется как авиационное происшествие и подлежит расследованию уполномоченным органом в сфере гражданской авиации.

    Создана комиссия по расследованию авиационного происшествия. Причины и обстоятельства выясняются.

    Теги:
    МЧС Авиация Костанайская область Происшествия
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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