Самолет Ан-2 потерял высоту и приземлился на водоем под Аркалыком

Санитарный рейс самолета Ан-2 авиакомпании «Навигатор», выполнявший рейс Аркалык-Аксункар (Костанай), закончился неудачей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

После взлета в 16:10 воздушное судно осуществило кабрирование (резкое снижение высоты) и съехало на водоем (талые воды).

На борту воздушного судна находились 2 члена экипажа и 3 служебных пассажира.

— Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы в городскую больницу города Аркалык, — говорится в сообщении ДЧС по Костанайской области.

По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия.

В соответствии с Правилами по расследованию происшествий и инцидентов, данное авиационное событие классифицируется как авиационное происшествие и подлежит расследованию уполномоченным органом в сфере гражданской авиации.

Создана комиссия по расследованию авиационного происшествия. Причины и обстоятельства выясняются.