Самолет Ан-2 потерял высоту и приземлился на водоем под Аркалыком
Санитарный рейс самолета Ан-2 авиакомпании «Навигатор», выполнявший рейс Аркалык-Аксункар (Костанай), закончился неудачей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.
После взлета в 16:10 воздушное судно осуществило кабрирование (резкое снижение высоты) и съехало на водоем (талые воды).
На борту воздушного судна находились 2 члена экипажа и 3 служебных пассажира.
— Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы в городскую больницу города Аркалык, — говорится в сообщении ДЧС по Костанайской области.
По предварительной информации жертв и пострадавших нет.
Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия.
В соответствии с Правилами по расследованию происшествий и инцидентов, данное авиационное событие классифицируется как авиационное происшествие и подлежит расследованию уполномоченным органом в сфере гражданской авиации.
Создана комиссия по расследованию авиационного происшествия. Причины и обстоятельства выясняются.