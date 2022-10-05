Переведены на газ 13 социальных объектов в Алматинском и Сарыаркинском районах Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице продолжается работа по подключению социальных объектов к газу. В жилых массивах столицы есть социальные объекты, которые не подключены к центральной системе отопления. Отапливались они через автономные источники тепла - углем либо, как большинство, через дизельное топливо, что намного затратнее, передает МИА «Казинформ».



К примеру, если ранее школа №40 при отоплении на дизельном топливе затрачивала порядка 160 млн тенге в год, то при газе сумма сократилась почти в 4 раза. Экономия центра соцобслуживания «Шарапат» составляет более 60 млн тенге в год.

Аким столицы встретился с жителями района Коктал-1, которые перевели дома на газ. Горожане отмечают удобства: не нужно покупать уголь, вычищать золу, быть привязанным круглосуточно к дому, газификация – это экологично и безопасно.

Практически ежедневно растет количество домов, подключенных к газу. На сегодня к газу подключено уже более 6 тыс. домов. Полностью обеспечены доступом к газу районы Сарыарка и Алматы. Для этого построено свыше 680 км газораспределительных сетей, подведены внутриквартальные сети.

В районах «Байконыр» и «Есиль» ведутся работы по строительству подводящего газопровода (внутриквартальные сети в 2023г). В текущем году начато строительство подводящих сетей газа к районным котельным «Туран», «Тельмана» и к жилым массивам «Ильинка» (Уркер), «Ондирис», «Тельман», «Пригородный», микрорайонам «Family Village» и «Garden Village». Ведется проектирование в микрорайоне Чубары.

«Для облегчения подключения домов к газу ранее принят ряд мер: вдвое сокращен список документов для подключения домов к газу; более чем в 2 раза увеличена сумма, которую мы выделяем нуждающимся категориям населения (до 430 тыс. тенге); на бесплатной основе выдаются бесплатные приборы учета газа (счетчики); имеется рассрочка и беспроцентное кредитование через банки на газификацию дома», - сообщил аким. Как сообщил аким Астаны Алтай Кульгинов в своем аккаунте в Instagram , из 20 соцобъектов (район «Алматы» и «Сарыарка») на газ перевели уже 13 объектов, по оставшимся 7 объектам ведутся пусконаладочные работы. В их числе также 3 районные котельные, которые отапливали ряд многоквартирных жилых домов. Общая экономия за счет перевода данных объектов на газ составит более 1 млрд тенге в год.К примеру, если ранее школа №40 при отоплении на дизельном топливе затрачивала порядка 160 млн тенге в год, то при газе сумма сократилась почти в 4 раза. Экономия центра соцобслуживания «Шарапат» составляет более 60 млн тенге в год.Аким столицы встретился с жителями района Коктал-1, которые перевели дома на газ. Горожане отмечают удобства: не нужно покупать уголь, вычищать золу, быть привязанным круглосуточно к дому, газификация – это экологично и безопасно.Практически ежедневно растет количество домов, подключенных к газу. На сегодня к газу подключено уже более 6 тыс. домов. Полностью обеспечены доступом к газу районы Сарыарка и Алматы. Для этого построено свыше 680 км газораспределительных сетей, подведены внутриквартальные сети.В районах «Байконыр» и «Есиль» ведутся работы по строительству подводящего газопровода (внутриквартальные сети в 2023г). В текущем году начато строительство подводящих сетей газа к районным котельным «Туран», «Тельмана» и к жилым массивам «Ильинка» (Уркер), «Ондирис», «Тельман», «Пригородный», микрорайонам «Family Village» и «Garden Village». Ведется проектирование в микрорайоне Чубары.«Для облегчения подключения домов к газу ранее принят ряд мер: вдвое сокращен список документов для подключения домов к газу; более чем в 2 раза увеличена сумма, которую мы выделяем нуждающимся категориям населения (до 430 тыс. тенге); на бесплатной основе выдаются бесплатные приборы учета газа (счетчики); имеется рассрочка и беспроцентное кредитование через банки на газификацию дома», - сообщил аким.