Переведенные на 10 языков произведения Абая будут распространены по миру - Минкультуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь юбилея великого казахского поэта и мыслителя Абая в этом году планируется перевести его произведения на 10 языков мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов сообщил, что мероприятия в честь юбилея Абая будут проходить и на международном уровне.

«В рамках международных организаций, как ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ, будут проведены мероприятия, посвященные 175-летию Абая. Сейчас с данными организациями обсуждаются темы и проводятся переговоры. Совместно с МИД РК и Международной Тюркской академией проводится работа по переводу трудов Абая на тюркские языки. В октябре 2020 года в штаб-квартире ЮНЕСКО планируется провести концерт в честь юбилея Абая. Международная научно-практическая конференция, экспозиции и выставки будут организованы в Париже. В целях глубокого ознакомления с наследием Абая на базах ряда посольств Казахстана за рубежом планируется создать центры Абая. В таких центрах тоже будут организованы различные мероприятия», - сказал вице-министр на пресс-конференции в СЦК.

Знаковым проектом являются перевод и издание собраний и сочинений Абая на 10 иностранных языков.

«Планируется перевести произведения Абая на 10 языков мира. В частности, на французский, английский, арабский, испанский, русский, китайский, японский, турецкий, немецкий и итальянский языки. Книги будут изданы тиражом в три тыс. экземпляров и распространены по миру. Презентация трудов Абая, переведенных на 10 языков, состоится за рубежом. Совместно с Министерством иностранных дел РК мероприятия будут проходить в университете Кембридж и других вузах мира», - проинформировал Н. Дауешов.

Он отметил, что все зарубежные гастроли казахстанских представителей культуры будут посвящены знаковому событию. Так, в Минкультуры планируют показать оперу «Абай» в Китае, Турции и России.





Напомним, 26 апреля 2019 года в ходе встречи с представителями интеллигенции города Семея в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Президент отметил , что историческую дату – 175 лет со дня рождения Абая – необходимо отметить на достойном уровне.

В ходе рабочей поездки в ВКО Касым-Жомарт Токаев посетил родину великого Абая - урочище Жидебай, отдав дань уважения гениальному мыслителю казахского народа.

«Этому сакральному месту нужно придать высокий статус, сделать его популярным местом паломничества так же, как в России это сделали с родиной Пушкина, в Великобритании - Шекспира, в Германии - Гёте», - подчеркнул он.

30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».

9 января 2020 года вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan».