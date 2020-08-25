Перевалочный грузовой терминал начали строить близ станции Достык

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Начинается строительство многофункционального перевалочного грузового терминала в 6 км к западу от станции Достык, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

В августе текущего года между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ТОО «Dostyk TransTerminal» подписано Соглашение о сотрудничестве по строительству терминала на станции Достык. Документ стал отправной точкой для взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества по развитию инфраструктуры и увеличению пропускной способности приграничной станции Достык, являющейся ключевым звеном для развития транзитного потенциала Казахстана.

ТОО «Dostyk TransTerminal» начинает строительство многофункционального перевалочного грузового терминала в 6 км к западу от станции Достык. Новый терминал предназначен для перегруза контейнеров на железнодорожном транспорте с узкой на широкую колею, при этом предусмотрено наличие фронта перегруза полносоставного контейнерного поезда независимо от погодных условий.

Будет обеспечена перевалка до 100 тыс. контейнеров в год с возможностью расширения до 450 тыс. контейнеров по мере увеличения грузопотока.

Терминал начнет обрабатывать контейнерные поезда уже в апреле 2021 года.

«Функционирование нового терминала, как современного логистического хаба, способствует повышению конкурентоспособности транспортного маршрута через станцию Достык, что особенно важно в условиях динамично развивающихся контейнерных перевозок по направлению Китай - Европа», - отметили в компании.















