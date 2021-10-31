Перестрелка в Атырауской области: состояние троих пострадавших от умеренно тяжелого до тяжелого
«Пострадавший мужчина 1985 года рождения поступил с диагнозом открытая черепно-мозговая травма» (выстрел пыжом). Ушиб головного мозга средней степени тяжести. Ушиб левого глаза тяжелой степени. Многочисленные раны на теле. В настоящее время состояние тяжелое, получает лечение в отделении нейрохирургии. Пострадавший 1985 года рождения поступил с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма». Ушиб мозга легкой степени. Многочисленные раны на теле. Резаная рана в области левой подмышки. Состояние на данный момент умеренно тяжелое, получает лечение в отделении нейрохирургии.
Пострадавший 1985 года рождения, поступил с диагнозом «множественные ранения дробью грудных клеток, верхних конечностей, головы и лица». Ушиб левого глаза. Состояние на данный момент умеренно тяжелое, получает лечение в отделении неотложной хирургии»,- сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области.
Как ранее сообщалось, в перестрелке в Атырауской области пострадали шесть человек, один из них скончался .