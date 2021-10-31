Перестрелка в Атырауской области: состояние троих пострадавших от умеренно тяжелого до тяжелого

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Состояние троих пострадавших накануне в групповой перестрелке на станции Сагиз Кзылкогинского района оценивается медиками как от умеренно тяжелого до тяжелого, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение областного управления здравоохранения.

«Пострадавший мужчина 1985 года рождения поступил с диагнозом открытая черепно-мозговая травма» (выстрел пыжом). Ушиб головного мозга средней степени тяжести. Ушиб левого глаза тяжелой степени. Многочисленные раны на теле. В настоящее время состояние тяжелое, получает лечение в отделении нейрохирургии. Пострадавший 1985 года рождения поступил с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма». Ушиб мозга легкой степени. Многочисленные раны на теле. Резаная рана в области левой подмышки. Состояние на данный момент умеренно тяжелое, получает лечение в отделении нейрохирургии.

Пострадавший 1985 года рождения, поступил с диагнозом «множественные ранения дробью грудных клеток, верхних конечностей, головы и лица». Ушиб левого глаза. Состояние на данный момент умеренно тяжелое, получает лечение в отделении неотложной хирургии»,- сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области.

Как ранее сообщалось, в перестрелке в Атырауской области пострадали шесть человек, один из них скончался .