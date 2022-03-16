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    09:38, 16 Март 2022 | GMT +6

    Перестрелка в Атырау: три человека скончались

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за перестрелки в Атырау три человека скончались, ещё один госпитализирован в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Распространившуюся в социальных сетях информацию подтвердили в пресс-службе областного департамента полиции.

    «15 марта по местному времени приблизительно в 22:10 в микрорайоне «Авангард-3» в городе Атырау на остановке произошла стрельба. В результате обстрела 3 человека скончались на месте происшествия. Ещё один, 26-летний парень в тяжелом состоянии был доставлен в больницу», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

    Сейчас полицейские оцепили место происшествия. Выясняются причины произошедшего.



    Теги:
    МВД РК Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Криминал Видео Происшествия Правоохранительные органы
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