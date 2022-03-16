Перестрелка в Атырау: три человека скончались

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за перестрелки в Атырау три человека скончались, ещё один госпитализирован в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Распространившуюся в социальных сетях информацию подтвердили в пресс-службе областного департамента полиции.

«15 марта по местному времени приблизительно в 22:10 в микрорайоне «Авангард-3» в городе Атырау на остановке произошла стрельба. В результате обстрела 3 человека скончались на месте происшествия. Ещё один, 26-летний парень в тяжелом состоянии был доставлен в больницу», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

Сейчас полицейские оцепили место происшествия. Выясняются причины произошедшего.



