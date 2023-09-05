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    14:44, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Перестрелка в Алматы: состояние пострадавших оценили врачи

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы при перестрелке в одном из кафе, расположенном в бизнес-центре «Нурлы тау», пострадали два человека, они поступили в Центральную городскую клиническую больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Один пациент поступил с закрытой черепно-мозговой травмой, с вдавленным переломом лобной кости. Огнестрельное сквозное ранение левой голени. Госпитализирован в отделение нейрохирургии, состояние на сегодняшний день стабильное, проводится подготовка к операции на голову», - сообщили в пресс-службе управлении общественного здравоохранения города.

    Второй пациент поступил в тяжелом состоянии со сквозным огнестрельным пулевым ранением брюшной полости.

    «Внутрибрюшное кровотечение тяжелой степени тяжести. Постгеморрагический болевой шок. Сквозное огнестрельное пулевое ранение в области правой кисти. В экстренном порядке было проведено оперативное вмешательство с восстановлением кишечной целостности, и остановкой брюшного кровотечения. Сейчас находится в отделении хирургии, состояние тяжелое стабильное», - добавили в УОЗ.

    Ранее сообщалось, что прошедшей ночью в одном из алматинских кафе, расположенном в бизнес-центре «Нурлы тау», произошла перестрелка. Полицейские разыскивают участников перестрелки. Одного из подозреваемых уже задержали.


    Теги:
    Алматы Происшествия Происшествия, ЧС
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