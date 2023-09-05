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    10:46, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Перестрелка произошла в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские разыскивают участников перестрелки, которая произошла прошедшей ночью в одном из алматинских кафе, расположенном в бизнес-центре «Нурлы тау». Одного из подозреваемых уже задержали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Telegram-канал Kozachkov offside очевидцы сообщили, что в кафе ворвались четыре человека в масках и открыли стрельбу из пистолета, в результате два человека получили ранения.

    В департаменте полиции отметили, что данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Бостандыкского района.

    «На место преступления выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником ДП города Арыстангани Заппаровым. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на раскрытие этого преступления. Один из подозреваемых задержан. Остальные участники будут установлены и привлечены к ответственности», - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.


    Теги:
    Алматы Происшествия Происшествия, ЧС
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