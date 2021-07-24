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Перестрелка произошла на армяно-азербайджанской границе
БАКУ-ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - На одном из участков армяно-азербайджанской государственной границы произошла перестрелка, в результате которой погиб один военнослужащий Азербайджана и ранены трое военнослужащих Армении, передает МИА «Казинформ».
Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербаджана, 23 июля примерно в 16:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии на Кяльбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы, в результате которого прапорщик Ягублу Фарман Тельман оглу стал шехидом.
По сообщению Арменпресс со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении, вооруженные силы Азербайджана 23 июля, в районе 17:00 часов, открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Гегаркуника армяно-азербайджанской границы, в результате чего трое военнослужащих Вооруженных сил Армении получили легкие ранения.
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