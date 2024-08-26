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    16:45, 26 Август 2024 | GMT +6

    Перестрелка и избиение в торговом центре Алматы: полиция возбудила дело

    полиция полицейская машина полиция көлігі
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В полиции Алматы прокомментировали видео в соцсетях, на котором сообщается о предполагаемом «беспределе» со стороны администрации торгового центра «Адем», передает корреспондент агентства Kazinform.

    В соцсетях появилось видео, на котором авторы обвиняют владельца торгового центра в рукоприкладстве. На кадрах видно конфликт, сопровождающийся звуками стрельбы и криками.

    — Уклоняются от налогов, скрывают свои доходы (двойная бухгалтерия). С арендаторов за электроэнергию берут за квадратный метр. Рабочих согласно Трудовому кодексу не оформляют. Всем компетентным службам: прошу произвести проверку и наказать виновных лиц, — говорится в посте. 

    В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что управлением полиции Жетысуского района по заявлению одной из арендаторов в отношении охранника торгового дома возбуждено уголовное дело.

    — ⁠Он задержан и для проведения следственных действий был доставлен в полицию. В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства конфликта устанавливаются, — прокомментировали в пресс-службе ДП.

    Также в настоящее время оперативными подразделениями департамента полиции проводится проверка эпизода с применением оружия, имевшего место прошлым летом. Ранее по данному факту каких-либо заявлений и обращений в полицию не поступало.

    Теги:
    Соцсети Полиция Торговля Алматы Жалобы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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