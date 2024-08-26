Перестрелка и избиение в торговом центре Алматы: полиция возбудила дело

В полиции Алматы прокомментировали видео в соцсетях, на котором сообщается о предполагаемом «беспределе» со стороны администрации торгового центра «Адем», передает корреспондент агентства Kazinform.

В соцсетях появилось видео, на котором авторы обвиняют владельца торгового центра в рукоприкладстве. На кадрах видно конфликт, сопровождающийся звуками стрельбы и криками.

— Уклоняются от налогов, скрывают свои доходы (двойная бухгалтерия). С арендаторов за электроэнергию берут за квадратный метр. Рабочих согласно Трудовому кодексу не оформляют. Всем компетентным службам: прошу произвести проверку и наказать виновных лиц, — говорится в посте.

В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что управлением полиции Жетысуского района по заявлению одной из арендаторов в отношении охранника торгового дома возбуждено уголовное дело.

— ⁠Он задержан и для проведения следственных действий был доставлен в полицию. В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства конфликта устанавливаются, — прокомментировали в пресс-службе ДП.

Также в настоящее время оперативными подразделениями департамента полиции проводится проверка эпизода с применением оружия, имевшего место прошлым летом. Ранее по данному факту каких-либо заявлений и обращений в полицию не поступало.