Пересмотреть заявленный на развитие спорта в Астане бюджет предложила депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат столичного маслихата Динара Байсеркина предложила пересмотреть бюджет, заявленный на развитие спорта в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутата возмутило распределение средств.

«Гандбол мужской – 50 млн тенге. У нас же нет такого большого спроса, регби – такие суммы отдаем, когда қазақ күресi мы не можем развить. Я считаю, что надо пересмотреть», - сказала Динара Байсеркина на заседании столичного маслихата, где рассматривались бюджетные заявки, внесенные администраторами бюджетных программ по уточнению бюджета столицы на 2023 год.

Депутат отметила, что в маслихат обращаются мамы и сетуют на то, что им некуда отдавать детей.

«Достаточно ли этого? Джиу-джитсу – один тренер всего, каратэ – один, қазақ күресi – два. Мне кажется, это надо развивать», - заявила Динара Байсеркина.

На что руководитель Управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жилкибаев ответил, что ранее национальным видам спорта не уделялось должного внимания, теперь их планируют развивать.

«Это штатные единицы, у нас национальные виды вообще не развивались кроме кокпара. Вот национальные виды нам надо открывать, тем более Игры кочевников в этом году. Мы открываем и другие виды спорта, такие как кикбоксинг и каратэ. Этого штата не было, но мы нашли тренеров и хотим развивать данные виды», - пояснил Самат Жилкибаев.