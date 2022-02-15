Пересмотреть требования в сфере долевого строительства планируют в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как намерены в Казахстане демонополизировать строительный рынок, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Было отмечено, что министерством совместно с Агентством по защите конкуренции проработаны слабые места и определены меры по трем основным направлениям: регулирование участия в долевом строительстве; предоставление земель и планирование застройки; совершенствование процедур государственных закупок.
«Для реализации выработанных мер необходимо пересмотреть требования в сфере долевого участия в жилищном строительстве, а также внести изменения в Земельный кодекс и закон о государственных закупках. Изменения будут предусматривать исключение внеконкурсного предоставления земельных участков, совершенствование требований в долевом строительстве путем усиление отвественности за обход законодательства и выявление незаконного привлечения средств дольщиков», - пояснил Каирбек Ускенбаев.
В части государственных закупок предлагается ввести обязательство предоставления проектов производства работ на этапе тендера с указанием материальных ресурсов;
установить предельную сумму закупок для участия в конкурсе, а также разграничить показатель уплаченных налогов по видам работ и услуг;
администрировать взаимоотношения, в части субподряда (усилить ответственность, ограничить объем передаваемых работ и установить демпинг по стоимости субподрядных работ).
Соответствующий пакет законодательных поправок уже сформирован.
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