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    15:25, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Пересмотреть тарифы за проезд по БАКАД попросили акима Алматы

    Пересмотреть тарифы за проезд по БАКАД попросили акима Алматы
    Фото: Александр Павский / МИА «Казинформ».

    Жительница Алматы на встрече с акимом города Ерболатом Досаевым попросила пересмотреть тарифы на проезд по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) из-за пробок на въезде в город, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Алматинка считает, что летом, когда БАКАД был бесплатным, машин было много, а на Кульджинском тракте пробок было меньше.

    «Сейчас на Кульджинке очередь такая страшная стала. Как только БАКАД сделали платным, а именно ввели тарификацию за час – там хоть 5 минут едешь, хоть 12 минут, все равно снимают оплату как за час. Люди поняли, что их обманывают, и начали снова ездить по Рыскулова и Аль-Фараби. Можно тарификацию поминутную сделать? Потому что все стоят в очереди на аэропортовском кольце по два часа», – спросила женщина.

    Аким Алматы ответил, что проблема связана со строительством радиальных дорог.

    «Здесь проблема связана со строительством радиальных дорог, которые выходят туда. Многим людям неудобно. Сегодня я вижу, что по тракту нагрузка уже снята, потому что тем, кто едет транзитом, удобнее проходить даже с той оплатой, которая есть. Тарифная политика у них заложена в экономику проекта, и 730 миллионов долларов (743 миллиона долларов потратили на строительство дороги - прим. авт.) нужно возвращать в течение 15 лет… Я думаю, что у БАКАД хорошее начало и будущее. Вы когда будете ездить на общественном транспорте, поймете, что это хорошая вещь. Но я просьбу вашу передам», – ответил Ерболат Досаев.

    БАКАД является первым концессионным проектом в истории Казахстана. Строительство данной дороги началось три года назад на основе турецко-корейского консорциума. 16 июня этого года официально было открыто движение по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге. Спустя больше месяца дорога стала платной - стоимость одного часа езды начинается от 242 тг в зависимости от массы автомобиля.

    Теги:
    Алматы Дороги Транспорт
    Автор
    Еламан Турысбеков
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