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Пересмотреть сроки возмещения затрат по сельхозтехнике предлагает Минсельхоз

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
21 Апреля 2023, 19:16
Пересмотреть сроки возмещения затрат по сельхозтехнике предлагает Минсельхоз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства РК предлагает увеличить сроки возмещения затрат по инвестиционным проектам и сельхозтехнике. Об этом сообщил вице-министр Рустем Курманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагается пересмотреть сроки возмещения затрат по инвестиционным проектам и сельхозтехнике, увеличив с 24 до 36 месяцев. Проведена работа по актуализации рыночной стоимости сельхозтехники и оборудования по ряду паспортов проектов. Для реализации поручения Главы государства по развитию первичного семеноводства, а также свекловодства повышаются нормативы субсидирования специальной семеноводческой техники- до 80%, свекловичной техники - до 50%», - сказал Рустем Курманов на обсуждении аграрных вопросов в Мажилисе.

По его словам, в связи с высокими коррупционными рисками при бурении скважин и колодцев для обводнения пастбищ отменяется субсидирование стоимости электростанции (бензиновый или дизельный генератор) и насоса для подъема воды. Их рыночная стоимость разнится в десятки раз в зависимости от страны производителя.

«Поэтому за счет поставки более дешевых видов оборудования частные поставщики могли наращивать стоимость и получать более повышенный объем субсидий. При этом долю возмещения инвестиционных вложений по этому паспорту предлагается снизить с 50 до 25 %», - добавил вице-министр.


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