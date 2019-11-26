Пересмотреть размеры жилищных выплат военнослужащим планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо пересмотреть подход по определению размера жилищных выплат военнослужащим. Об этом заявил заместитель министра обороны РК Бауржан Тортаев на заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности в Министерстве юстиции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Докладчик представил концепцию проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих».

«Необходимо пересмотреть подход по определению размера жилищных выплат. В настоящее время размер жилищных выплат зависит от стоимости аренды жилища в соответствующем регионе, где служит сотрудник. За годы службы военнослужащие не могут накопить достаточно средств для покупки жилья ввиду низкого размера жилвыплат в некоторых гарнизонах. К примеру, в ПГТ «Гвардейский» Жамбылской области размер жилвыплаты составляет 18 774 тенге на одного члена семьи. Отмечаем, что данный вопрос также поднимался сенаторами и был направлен в наше министерство в виде рекомендаций 15 ноября 2018 года. Данная мера предоставит военнослужащим равные возможности для накопления первоначального взноса и, в дальнейшем, приобретения собственного жилища», – сказал Б. Тортаев.

По его словам, кроме выравнивания размеров жилищных выплат, законопроектом предлагается закрепить выплату денежных компенсаций членам семьи, наследникам погибших сотрудников до 1 января 2018 года и наследование ими права приватизации занимаемого жилища. На учете Минобороны 38 таких семей. Ранее они получали целевые компенсации за наем жилья в случае, если служебное жилье им не предоставлялось. С 1 января 2018 года эти компенсации не выплачиваются. Действующим законодательством предусмотрено выплачивать их только членам семей сотрудников, погибших с 1 января 2018 года. Поэтому необходимо ввести обратную силу закона, чтобы исключить дискриминацию семей и наследников военнослужащих, погибших до 1 января 2018 года.

Также законопроектом предлагается упрощение порядка осуществления жилвыплат за период необеспеченности жильем до 1 января 2018 года. В настоящее время для этого необходимо предоставить документы о признании нуждающимся в жилище по прежним местам службы, что на практике нереализуемо. Военнослужащими было подано 217 исков на общую сумму 3 миллиарда тенге, и все они проиграны. Предлагается ограничиться документальным подтверждением отсутствия жилья на праве собственности по сведениям органов юстиции и структурных подразделений, ответственных за учет ведомственного жилищного фонда.

Также предлагается включение срока службы в правоохранительных органах для получения жилвыплат за весь период службы. В настоящее время в Вооруженных Силах 223 военнослужащих, ранее служивших в правоохранительных органах. Кроме того, законопроектом предусмотрено устранение коллизий и правовых пробелов в вопросах жилищных отношений с участием военнослужащих, а также лиц, уволенных с воинской службы и членов их семей. В частности, предлагается предусмотреть право на открытие личных спецсчетов лицам, имеющим право на жилищные выплаты, то есть, членам семей военнослужащих.