Пересмотреть процесс выделения целевых трансфертов предлагает сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Меры по увеличению доходов местных бюджетов недостаточны. Об этом заявил депутат Сената Парламента РК Сергей Карплюк, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат отметил, что Глава государства поручил провести основательную реформу межбюджетных отношений на законодательном уровне. По мнению сенатора, принимаемые меры для расширения финансовой самостоятельности, стимулирования к развитию региональных экономик и увеличения доходов местных бюджетов, как показало время, недостаточны.

«Выделяемые трансферты общего характера и целевые трансферты не значительно уменьшают имеющийся разрыв между регионами по представлению жителям равных гарантированных государством услуг, особенно инфраструктурных. Учитывая имеющиеся диспропорции, которые создают предпосылки для социального дискомфорта и напряженности, возникает вопрос по эффективности формирования трансфертов общего характера», - отметил Сергей Карплюк на пленарном заседании палаты.

Сенатор подчеркнул, что необходимость улучшения методик прогнозирования поступлений бюджета и расчетов трансфертов общего характера сенаторы отмечали и при формировании трансфертов общего характера на 2020 – 2022 годы, и при обсуждении отчетов Правительства по исполнению республиканского бюджета, а также в депутатских запросах и в рамках мероприятий, проведенных в Сенате.

Сергей Карплюк озвучил и проблемы в подходах к определению прогнозов расходов. По его словам в отдельных направлениях отмечается превышение финансирования, а по другим - наоборот, хроническое недофинансирование.

В связи с этим, сенатор предложил главе Правительства рассмотреть вопросы по улучшению методики прогнозирования доходов местного бюджета, пересмотреть процесс выделения целевых трансфертов, установлению ответственности местных и центральных исполнительных органов при рассмотрении и формировании трансфертов общего характера и другие.