Пересмотреть правила субсидирования АПК предлагает сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин предлагает пересмотреть правила субсидирования АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, субсидии, выделяемые аграриям, используются не эффективно и не по назначению, договоры нередко заключаются фиктивные, информация предоставляется ложная, а деньги просто расхищаются. Для улучшения ситуации сенатор Андрей Лукин предлагает пересмотреть имеющиеся правила. Свои предложения он озвучил в депутатском запросе, направленном в адрес заместителя Премьер-Министра Романа Скляра.

По информации сенатора, на льготное кредитование и субсидирование за последние 5 лет было выделено 2,9 трлн тенге. Однако механизм выдачи субсидий не прозрачен, а правила – несовершенны. Именно из-за этого сфера является одной из коррумпированных. Об этом свидетельствует большое количество коррупционных дел.

«С 2018 по 2020 годы расследовалось 144 уголовных дела, связанных с реализацией госпрограммы. Из них 57 дел по коррупционным преступлениям и 87 досудебных расследований по хищениям субсидий, в итоге ущерб государству составил более 2,1 млрд тенге», - сказал Андрей Лукин на пленарном заседании палаты.

Сенатор также отметил, что ответственность за достоверность представленной информации и сведений несут только сельхозпроизводители. Ответственными должностными лицами рабочего органа заявка сельхозпроизводителей проверяется лишь на полноту данных в сжатые сроки.

«В этой связи, полагаю целесообразным пересмотреть правила субсидирования в АПК, предусмотрев в них обязанность местных исполнительных органов по проверке заявок сельхозпроизводителей и ответственность должностных лиц, осуществляющих выплату субсидий», - добавил Андрей Лукин.



