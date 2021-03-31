Пересмотреть подходы во внешних заимствованиях в рамках ГЧП требует мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблему роста внешнего государственного долга поднял мажилисмен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Партия «Ак жол» регулярно поднимает с парламентской трибуны проблему внешнего долга. На сегодня республика уже должна более 160 млрд долларов США внешним кредиторам, что составляет около 90,7% ВВП, и этот показатель продолжает расти. На наши сигналы о негативном характере данной тенденции, чиновники отделываются объяснениями, что в расчёт нужно брать только госдолг, а внешний долг предприятий, якобы, не затрагивает население. Однако это говорит только об экономической неграмотности таких утверждений, на что неоднократно обращали внимание депутаты партии «Ак жол» и наш председатель», - отметил мажилисмен Андрей Линник, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на пленарном заседании палаты.

К примеру, как отметил депутат, только Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) профинансировал 280 проектов на общую сумму свыше 9,4 млрд долларов, 66% из которых – в частном секторе.

«О том, затрагивают ли карманы общества такие займы, можно судить хотя бы по двум совсем свежим примерам, когда заёмщиком вроде бы выступают отдельные предприятия, но рассчитываться за непомерные условия придётся всем гражданам», - добавил Андрей Линник.

Так, по его словам, в столице готовится проект строительства школ по линии ГЧП, где застройщик оценил стоимость одной школы в 7,5 млрд тенге, при том, что обычная школа обходится государству от 1,5 до 2 млрд. И всего планируется 20 таких школ на 150 млрд вместо 30-40 млрд. Получается, город будет переплачивать из кармана налогоплательщиков 110-120 млрд тенге.

«Что это за липовые «инвестиции»? Разве не выгоднее городу самому за 30-40 млрд построить эти самые школы, чем потом годами расплачиваться за чужой кредит в 4 раза дороже? Другой пример: в городе Семей по линии того же ГЧП планируют построить полигон по переработке мусора (ТБО) за 6,8 млрд тенге, тогда как в Западно-Казахстанской области был построен аналогичный полигон со сметной стоимостью 200 млн тенге. То есть семейская свалка обойдётся даже не в 4, а в 34 раза дороже аналога! Как считают в отрасли, даже с учётом разной площади и технологий стоимость проекта завышена в 11 раз», - аргументировал Андрей Линник.

Было отмечено, что в социальных сетях появилось письмо руководителя госпредприятия «Келешек» при акимате города Семей Максута Нигметова, в котором этот мужественный человек уведомляет ЕБРР, что отказывается заключать данный проект, несмотря на давление чиновников.

«Он пишет, что его немедленно уволят, но принципиально отказывается подписывать соглашение, которое по сценарию акимата с ЕБРР приведёт к росту тарифов в 15 раз! Причину запланированного чудовищного роста тарифов, руководитель коммунального предприятия прямо связывает с многократно завышенными коррупционными сметами на строительство полигона. Это является наглядным примером того, как чиновники используют внешние займы в крайне сомнительных целях, а за эти кредиты в конечном итоге рассчитываются простые граждане», - подчеркнул Андрей Линник.

Депутат продолжил, что фактически подобные займы становятся инструментом по выкачиванию денег из населения в чьи-то личные карманы. И акиматы всё больше подсаживаются на иглу внешних займов, которые перекладывают на плечи своих граждан.

«Примечательно, что буквально вчера Правительством подписано очередное расширенное рамочное соглашение с ЕБРР о партнерстве на срок до конца 2025 года. Считаем, что привлекаемые иностранные инвестиции и реализация проектов под них должны отвечать нашим государственным интересам и, в первую очередь, интересам общества», - отметил Андрей Линник.

В связи с вышеизложенным депутатская фракция ДПК «Ак жол» просит:

1) пересмотреть подходы во внешних заимствованиях в рамках ГЧП с точки зрения стабильности тарифов и неперекладывания этой нагрузки на граждан Казахстана;

2) обратить внимание Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции на указанные примеры (письмо руководителя предприятия из г. Семей прилагается).

3) как сообщается в соцсетях, после отказа руководителя предприятия «Келешек» Максута Нигметова от подписания кабального договора его увели из зала акимата сотрудники полиции. В этой связи требуем защитить честного человека от возможных преследований со стороны чиновников.