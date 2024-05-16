Пересмотреть подходы по закупкам оборонного заказа в РК призывают мажилисмены

Созданные в узковедомственных интересах государственных органов квазигоспредприятия снижают конкурентные возможности бизнеса. Об этом заявил депутат Мажилиса Болатбек Алиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— К сожалению, созданные в узковедомственных интересах государственных органов квазигоспредприятия, снижают конкурентные возможности бизнеса, на содержание их раздутых штатов отвлекаются значительные бюджетные средства. Важно исключить искусственно созданные преимущества для квазигосударственного сектора, — сказал Болатбек Алиев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Депутат заявил, что необходимо совершенствовать систему государственных закупок.

— Не секрет, что с каждым годом доля квазигосударственного сектора в государственных закупках увеличивается. Так в 2023 году из 6 триллионов 600 миллиардов тенге объема государственных закупок, доля закупок способом из одного источника составила 1,6 триллиона тенге или 25% от общего объема. Получается, в рыночной экономике мы до сих пор без конкурентной среды, без участия добросовестного бизнеса распределяем триллионы тенге государственных средств решением группы руководителей. Эту проблему мои коллеги от фракции АМАНАТ поднимали не раз. Теперь этому не быть — до конца года перечень случаев, при которых государственные закупки осуществляются способом из одного источника будет сокращен при участии депутатов Мажилиса, — подчеркнул Болатбек Алиев.

Также, по его словам, в интересах казахстанского бизнеса необходимо пересмотреть подходы по закупкам квазигоссектора и оборонного заказа. Закупки фонда Самрук-Казына, в которую входят 60 процентов национальных компаний, недостаточно прозрачны и не ориентированы на поддержку наших товаропроизводителей.

— Эти меры придадут импульс для развития реального сектора экономики и повысит долю казахстанского содержания в закупках. Принятый сегодня законопроект «О государственных закупках» во многом направлен на поддержку отечественного товара, защиты прав добросовестных предпринимателей, направлен на конкретный и качественный результат. Кроме того, хотим заострить внимание Правительства и правоохранительных органов на соблюдение правил честной игры — без чужих и своих при осуществлении предпринимательской деятельности, — добавил Болатбек Алиев.

Депутат также отметил, что на сегодня нужна прозрачная и предсказуемая политика по выделению кредитов крупному бизнесу со стороны институтов развития Байтерек, Даму и других.

Ранее сообщалось, что Мажилис РК принял закон о госзакупках.