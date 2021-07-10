Пересмотреть меры борьбы с коронавирусом поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал пересмотреть меры борьбы с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развитие в условиях продолжающейся пандемии. На протяжении полутора лет коронавирус сдерживает прогресс. Нескончаемые волны новых штаммов свидетельствуют о том, что коронавирус прочно вошел в нашу жизнь. Мы должны адаптироваться и учиться жить в подобных условиях. Это, в первую очередь, означает поиск выверенных подходов и правильного баланса между ограничительными мерами и жизнедеятельностью государства. Парадигма борьбы с пандемией меняется на наших глазах. Многими странами уже не ставится цель свести передачу вируса к нулю», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

По его словам, актуальная задача – минимизация появления крупных очагов инфицирования и недопущения перегрузки системы здравоохранения.

«Мы должны разработать качественно новую стратегию с кардинальными пересмотром мер противодействия вирусу. Новые штаммы могут инфицировать даже вакцинированных людей, теперь, мы в этом убедились. Однако, иммунизация максимально снижает тяжесть течения болезни и риск летального исхода. Из этого и следует исходить. Статистические данные по заразившимся не должны быть единственной основой для принятия мер реагирования. Главный акцент необходимо делать на снижении тяжелых случаев и смертности, а также на лечении сложных пациентов», - заключил Президент.