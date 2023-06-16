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Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
16 Июня 2023, 14:14
Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат Фото: shutterstock.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Одной из острых проблем для казахстанских животноводов назвал переработку животноводческой продукции депутат Сената Закиржан Кузиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это одна из острых проблем для наших животноводов. В 2022 году производство шерсти и шкур крупного и мелкого рогатого скота составили 40,6 тысячи тонн и 11,4 млн штук соответственно. При этом из этого общего объема шерсти направлено на переработку и экспортировано 6,6 тысячи тонн, или 16%, в немытом виде вывезено 900 тонн, или 2,2%, не переработанный остаток – более 33 тысяч тонн или 82%», - сказал Закиржан Кузиев на правчасе в Сенате.

По его словам, примерно такая же картина со шкурами, то есть из полученных в 2022 году шкур было переработаны всего 13,4%. Более 80% шерсти и кожи производят личные подсобные хозяйства.

«Ни для кого не секрет, что основная часть не переработанного сырья вывозится на мусорные свалки растаскиваются собаками по аулам, либо сжигается, что негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической ситуации на местах и приводит к разным болезням. Впрочем, реальность, сложившаяся в отечественной сфере переработки, не мешает оставаться двум названным видам животноводческого сырья самым востребованным товаром на мировом рынке», - подчеркнул депутат.

На самом деле, говорит сенатор, как считают эксперты, заниматься производством шерсти и шкур выгодно.

«Причем они могут приносить гораздо больше доходов животноводу, чем даже продажа мяса скота, при условии качественной, отвечающей всем стандартам технологической переработки. Поэтому, предлагаем, что необходимо пересмотреть методы работы и государственного регулирования в сфере производства и переработки овечьей шерсти и шкур. Данный вектор работы в сфере животноводства – это не только достижение мясных и молочных показателей, но и получение качественных изделий из шерсти и шкур», - заключил З. Кузиев.


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