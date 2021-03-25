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Пересмотреть максимальные нормы сельхозугодий предлагают в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
25 Марта 2021, 14:04
Пересмотреть максимальные нормы сельхозугодий предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пересмотреть существующие предельно максимальные нормы сельхозугодий предложил юрист Бакытжан Базарбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны пересмотреть существующие предельно максимальные нормы, которые предусмотрены статьей 50 и минимальные нормы, которые отражены в статье 97 Земельного кодекса», - сказал Бакытжан Базарбек, выступая на первом заседание Комиссии по земельной реформе.

Юрист отметил, что государство должно быть приближено к народу.

«Это можно сделать таким образом, то есть ужесточить минимальные нормы раздела сельхозугодий, как это делают. Сельхозугодия делят как пирог на небольшие части, нарушают минимальные нормы, которые предусмотрены статьей 97 Земельного кодекса и правилами, точно также нарушают предельно максимальные нормы, которые предусмотрены статьей 50 Земельного кодекса», - пояснил Бакытжан Базарбек.

В заключение спикер добавил, что в рамках работы земельной комиссии должны быть внесены поправки в статью 50 и 97 Земельного кодекса.

Ранее юрист Бакытжан Базарбек призвал ввести запрет на раздел земель сельхозназначения, орошаемых сельхозугодий в пригородной зоне.


Минсельхоз   Сельское хозяйство   Земельный вопрос (законопроекты)  
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