Пересмотреть концепцию развития Алматы просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Город Алматы, некогда город-сад, утопающий в зелени и радующий жителей и гостей горным бризом, превратился в город-смог. Об этом заявил мажилисмен Андрей Линник, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расположенный у подножия Заилийского Алатау, город Алматы, некогда город-сад, утопающий в зелени и радующий жителей и гостей горным бризом, превратился в город-смог, а на месте уютных застроек выросли «железобетонные монстры», закрывшие собой красивейшие пейзажи гор. Учитывая расположение в предгорной котловине, город страдает от сильной загазованности, переизбытка автомобилей и связанный с ним транспортный коллапс, катастрофически сказывающийся на экологической обстановке и здоровье нации. Помимо этого, остро стоит проблема бесконтрольной точечной застройки, повальной вырубке зеленых насаждений, дефицита мощностей городской инфраструктуры, а также перенаселённости. Изначально рассчитанный на 400 тысяч жителей город, сегодня их численность приблизилась к двум миллионам. А сколько еще неучтенных?», - сказал Андрей Линник.

Было отмечено, что согласно экспертным данным, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира.

За последние 40 лет количество зеленых насаждений на одного человека уменьшилась вдвое. На сегодняшний день, по мнению экологов, из более чем 2 млн деревьев, почти 25% находятся в больном и ослабленном состоянии.

Усугубляет положение и то, что с увеличением плотности населения происходит повальная вырубка здоровых деревьев под точечные застройки, которая ведется без учета сложившегося архитектурного облика города, когда рядом с малоэтажными постройками вырастают железобетонные высотки, напоминающие гигантские муравейники, втиснутые на ничтожно малые участки.

«Конечно, застройщики берут на себя обязательства по восстановлению лесопосадок. Однако, по факту, на смену вырубленным вековым деревьям сажаются полутораметровые саженцы, которые смогут компенсировать загубленную экосистему, в случае своей приживаемости, лишь через несколько десятков лет. И все это происходит с прямого дозволения местной власти, которая не учитывает ограничения по этажности, расстоянию между зданиями, розу ветров. Данные обстоятельства негативно сказываются на экологической и транспортной инфраструктуре, поскольку плотно построенные высотки становятся препятствием на пути воздушных потоков, идущих с гор, а также вызывают сложности при ЧС, в случае разрушительного землетрясения. Неслучайно, еще по советским строительным нормам, Алматы застраивался преимущественно малоэтажными зданиями, что обуславливалось сейсмическими особенностями региона», - добавил Андрей Линник.

Кроме этого, по словам депутата, еще одной проблемой можно назвать ситуацию вокруг водоотводной системы города, в том числе дренажно-ливневой канализации и арыков, предназначенных для полива и отвода дождевых стоков, которые на сегодняшний день не справляются с водоотведением и зачастую находятся в запущенном состоянии. А многие арыки, из-за хаотичной застройки оказались тупиковыми, что приводит к подтоплению частного сектора, в особенности в нижней части Алматы.

В тоже время, и Елбасы и Глава государства, всегда выделяли и выделяют особый статус Алматы, отмечая, что приоритетом для города должны явиться не новостройки, а ухоженные парки, скверы, зеленые улицы.

«Вместе с тем, ни в постановлении Правительства от 31 января 2020 года «Об утверждении Комплексного плана «Новый Алматы» на 2020 - 2024 годы», ни в программе развития «Алматы-2025» должным образом не отражена ни одна из затронутых проблем. На основании изложенного, депутатская фракция ДПК «Ак жол» считает необходимым пересмотреть концепцию развития Алматы», - резюмировал Андрей Линник.