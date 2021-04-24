Пересмотреть кадастровую стоимость сельхозземель призвал Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О необходимости пересмотреть кадастровую стоимость сельхозземель заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на заседании комиссии по земельной реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы видите, сегодня у членов комиссии не сложилось единого мнения. Руководители рабочих групп также высказали свое мнение. Они тоже не приняли решения. Вопрос сложный. Я думаю, что после того, как вопрос стал очень важным, как по смыслу, так и по существу, руководители рабочих групп пришли к такому решению. Обсуждали вместе. Откровенно говоря, для принятия окончательного решения необходимо некоторое время», - сказал Ералы Тугжанов на заседании комиссии по земельной реформе.

По его словам, необходимо провести полную инвентаризацию сельхозземель.

«Это не решение одного дня. Об этом знает каждый. Думаю, надо пересмотреть кадастровую стоимость сельхозземель. По словам специалистов, этот вопрос не рассматривался уже 10 лет. Мы даже не можем сказать, что в течение одного дня, на одном заседании, мы примем решение. Должен быть проведен всесторонний анализ стоимости земли с учетом рыночной стоимости. Во все времена наш народ считал землю главным достоянием. Сегодня высказывалось мнение о том, что народ видит политическую подоплеку, это тоже надо учитывать. У казахов есть поговорка: «И за воду есть спрос». Поэтому, давайте учитывать все», - заключил зампремьера.