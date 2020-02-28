+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 2 °С
USD 379.75 EUR 415.18
RUB 5.78 CNY 54.19
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пересмотреть функции холдинга «КазАгро» предлагает Елена Бахмутова

28 Февраля 2020 12:50
Поделиться:
Пересмотреть функции холдинга «КазАгро» предлагает Елена Бахмутова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходим пересмотр функций холдинга «КазАгро». Об этом заявила председатель Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова, выступая на парламентских слушаниях по вопросам развития АПК в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Геннадий Зенченко рассказал, какую поддержку на сегодня получают сельхозники от государства
Аграрный телеканал предлагают создать в Казахстане Значительный рост просроченной задолженности по банковским займам в АПК отметила Елена Бахмутова Около двух трлн тенге потрачено за три года на субсидирование отраслей АПК – спикер Сената

«Необходим пересмотр функций холдинга «КазАгро» от прямого финансирования, финансируемого из бюджета, на предоставление гарантий за заемщиков с учетом его роли как государственного института развития и имеющейся у него отраслевой экспертизы», - сказала Елена Бахумутова.

Кроме того, по ее словам, требуется анализ и повышение эффективности субсидирования затрат сельхозпроизводителей с учетом лучшей мировой практики.

«Для снижения рисков важным решением является развитие инструментов страхования в сельском хозяйстве. С учетом накопившихся к настоящему времени проблем с залоговым обеспечением таких кредитов необходимо проработать механизмы возврата проблемных активов в экономический оборот. Эти инструменты позволят распределить риски финансовых институтов по своевременному возврату кредитных средств заемщиками и вовлечь банки в кредитование сельскохозяйственной отрасли», - резюмировала Елена Бахумутова.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Экономика, Сельское хозяйство,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив