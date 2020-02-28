Пересмотреть функции холдинга «КазАгро» предлагает Елена Бахмутова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходим пересмотр функций холдинга «КазАгро». Об этом заявила председатель Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова, выступая на парламентских слушаниях по вопросам развития АПК в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Необходим пересмотр функций холдинга «КазАгро» от прямого финансирования, финансируемого из бюджета, на предоставление гарантий за заемщиков с учетом его роли как государственного института развития и имеющейся у него отраслевой экспертизы», - сказала Елена Бахумутова.
Кроме того, по ее словам, требуется анализ и повышение эффективности субсидирования затрат сельхозпроизводителей с учетом лучшей мировой практики.
«Для снижения рисков важным решением является развитие инструментов страхования в сельском хозяйстве. С учетом накопившихся к настоящему времени проблем с залоговым обеспечением таких кредитов необходимо проработать механизмы возврата проблемных активов в экономический оборот. Эти инструменты позволят распределить риски финансовых институтов по своевременному возврату кредитных средств заемщиками и вовлечь банки в кредитование сельскохозяйственной отрасли», - резюмировала Елена Бахумутова.
- Геннадий Зенченко рассказал, какую поддержку на сегодня получают сельхозники от государства
- О долгосрочных контрактах с казахстанскими товаропроизводителями рассказал Ахметжан Есимов
- Аграрный телеканал предлагают создать в Казахстане
- Значительный рост просроченной задолженности по банковским займам в АПК отметила Елена Бахмутова
- Умирзак Шукеев: Мы приложим все усилия для развития Шардары
- Около двух трлн тенге потрачено за три года на субсидирование отраслей АПК – спикер Сената
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана