Пересмотреть финансирование приобретения протезов для людей с инвалидностью призывают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане каждый год делают около трех тысяч ампутаций конечностей. Об этом сообщила депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый год в мире делают более одного млн ампутаций конечностей. В Казахстане – около трех тысяч. Главные причины – диабет, травмы, рак, у кого-то конечностей нет от рождения. Современные протезы позволяют людям, оставшимся без руки или ноги, жить полноценной жизнью – работать, заниматься спортом, путешествовать… Однако, средства, выделяемые на изготовление протеза, крайне низкие. От 100 до 600 тысяч тг. И это для изготовления протеза на несколько лет. То, что можно сделать за эту сумму, скорее, косметический протез, который создает видимость отсутствующей конечности», - сказала Ирина Смирнова, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова.

Депутат добавила, что наличие такого протеза не улучшает качества жизни. Мало того, такой протез часто не используют, а продолжают пользоваться коляской, ходунками, костылями и так далее. Иногда человек так и остается прикованным к домашнему креслу и еще нуждается в помощи помощника.

«За три года эти дополнительные затраты могут стоить около пяти млн тг. Вместе с тем, качественный бионический современный, функциональный, эргономичный протез, кстати, казахстанского производства, стоит от 2 до 3 млн тг. Так стоит ли экономить на изготовлении качественного протеза? Или, все-таки стоит изменить парадигму мышления с того, что подобные вложения в человека и его жизнь, не расходы, а инвестиции, и обеспечивать нуждающихся в протезировании сразу самым лучшим продуктом, было бы логично и предусмотрительно со стороны государства. Это даст не только улучшение качества жизни человека, но и экономию государственных средств. Ведь человек с таким протезом вольется в активную жизнь, в общество, сможет работать и обеспечивать себя самостоятельно. Его налоги в итоге покроют затраты на приобретение протеза», - подчеркнула Ирина Смирнова.

Было отмечено, что около 13 тысяч людей с ампутациями верхних и нижних конечностей зарегистрировано в нашей стране, из них почти 1 000 детей.

При стоимости в 2-3 млн тг за протез, что, вместе с тем, ниже по стоимости, чем зарубежные аналоги в несколько раз, даже при одномоментной замене всех протезов на современные, потребуется сумма в 30 млрд тг.

«Большая ли это сумма? Счетный комитет в 2021 году выявил неэффективно использованные бюджетных средств более одного трлн тенге! На фоне этой цифры потребности людей с инвалидностью кажутся крошечными и вполне возможными к исполнению! А в год детей в Казахстане, в первую очередь, нужно оказать такую помощь детям, нуждающимся в протезировании. Тогда их социализация и адаптация в сложившейся жизненной ситуации пойдет по совершенно другому позитивному и оптимистичному сценарию! Хорошие инициативы и новые подходы к взгляду на человека, как настоящую ценность, надо начинать с таких понятных и полезных дел! Народная партия предлагает кардинально пересмотреть финансирование на приобретение протезов для людей с инвалидностью. Делать это нужно не в течение длительного времени, а срочно! И не только по данной группе людей с инвалидностью. Считаем, что необходимо создать рабочую группу по реальным изменениям в жизни данной категории наших граждан и менять ее к лучшему!», - резюмировала Ирина Смирнова.