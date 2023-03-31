Переселенческий фонд создадут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что до конца года в городе будет создан переселенческий фонд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Турксибского района задала вопрос акиму касательно реализации программы реновации. По ее словам, стандарты строительства коммуникационных сетей не соблюдаются, нарушаются многие другие требования утвержденной правительством жилищной концепции. Она заявила, что без помощи акима программа будет медленно реализовываться.

«В прошлом году маслихат поддержал мою инициативу по выделению средств в переселенческий фонд. В третьем квартале впервые переселенческий фонд начнет свою работу, то есть мы за счет бюджета будем сначала покупать жилье, в которое переселим людей из домов, которые будут снесены. Только после этого начнется снос ветхого жилья. Все эти меры приняты, чтобы люди жили в нормальных условиях во время сноса их жилья.

Кроме того, выделены деньги для софинансирования строительства частными инвесторами через предприятие капитального строительства при СПК. Надеюсь, что Правительство в ближайшее время соответствующим решением утвердит Генеральный план Алматы до 2040 года, и мы сможем двигаться дальше», - ответил Ерболат Досаев.

Он добавил, что программа реновации временно приостановлена, чтобы была разработана и презентована более эффективная программа. Она в обновленном варианте будет представлена на всеобщее обсуждение.