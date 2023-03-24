Пересечение улиц Кудайбердыулы – Бурабай перекроют на ремонт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением ремонтных работ в столице перекроют пересечение улиц Кудайбердыулы-Бурабай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны ведет реализацию проекта «Строительство и реконструкция улиц ж/м Юго-Восток (левая сторона)».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города Астаны начинаются работы по устройству инженерных сетей на пересечении улиц Кудайбердыулы – Бурабай.

С 25 марта по 10 апреля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении этих улиц.

На период проведения дорожно-строительных работ временно изменена схема движения маршрутов №№ 13, 47.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновение заторовых ситуаций на дорогах города.