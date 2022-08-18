18 Августа 2022 16:56

Пересечение улиц Караменде би и Акан Серы перекрыто на ремонт в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице продолжается ремонт дорог. Жителей и гостей города предупреждают о том, какие участки дорог будут перекрыты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата г. Нур-Султан.

«Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города начало ремонт дорожного полотна на пересечении улиц Караменде би Шакаулы и Акан Серы. В связи с этим на указанном участке с 18 по 21 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств», - говорится в сообщении.