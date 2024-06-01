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    21:06, 31 Май 2024 | GMT +6

    Пересечение Богенбай батыра - Валиханова перекроют в Астане

    Пересечение Богенбай батыра - Валиханова перекроют в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупредило об изменении схемы организации дорожного движения на период укладки дорожного покрытия на пересечении пр. Богенбай батыра и ул. Ш.Валиханова, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Движение на самом перекрестке будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях.

    В связи с этим, с 22 часов 31 мая до 6 часов 3 июня этот участок будет перекрыт частично.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Ранее сообщалось о том, что в Астане перекрыт ряд улиц из-за ремонта.

    Теги:
    Дороги Ремонт Регионы Астана Закрытие дорог Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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