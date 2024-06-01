Пересечение Богенбай батыра - Валиханова перекроют в Астане

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупредило об изменении схемы организации дорожного движения на период укладки дорожного покрытия на пересечении пр. Богенбай батыра и ул. Ш.Валиханова, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Движение на самом перекрестке будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях.

В связи с этим, с 22 часов 31 мая до 6 часов 3 июня этот участок будет перекрыт частично.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее сообщалось о том, что в Астане перекрыт ряд улиц из-за ремонта.