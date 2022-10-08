Пересечь Атлантику на гребной лодке планируют трое представителей Arabian Ocean Rowing Team

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Живущий в Дубае океанский гребец Тобби Грегори- один из трех членов команды Arabian Ocean Rowing Team. Вместе с Джеймсом Рэйли и Раем Таманьини Тобби планирует проплыть 5000 километров, пересечь Атлантический океан от Ла Гомеры до Английской гавани на Антигуа на 8-метровой гребной лодке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Тобби открыл для себя океанскую греблю 12 лет назад и вот уже десять лет работает над проектом. «Подобрать нужных людей было невероятно сложно, потому что с этим проектом связано большое давление и много опасений», - сказал он Euronews.

Отправившись в путь, команда будет находиться без поддержки во время путешествия, которое, по их расчетам, продлится 50 дней. «В течение этого времени мы будем грести, сменяя друг друга каждые два часа», - рассказывает Тобби.

Команда пользуется преимуществами климата Дубая, который позволяет тренироваться круглый год. Помимо тренировки тела с помощью кардиоупражнений, йоги и пилатеса, команде пришлось пройти психологическую тренировку.

«Мы будем очень уставать, будем умственно истощены, да и эмоционально тоже. Именно в такие моменты можно совершить ошибку. Мне придется полагаться на команду, а им на меня на две тысячи процентов! В конечном счете, наши жизни зависят от нас самих», - добавил Тобби.

Команда сотрудничает с Программой ООН по защите окружающей среды «Чистые моря». Помимо продвижения этой программы, океанские гребцы будут проводить тесты во время экспедиции и предоставлять данные ученым и студентам.

Команда планирует начать путешествие в декабре, чтобы попасть в период наиболее благоприятных погодных условий. «Все, к чему мы готовились и для чего тренировались, воплотится в жизнь, когда мы наконец отправимся в путь. И я просто не могу дождаться этого момента», - заключил Тобби Грегори.









Кадр из видео











