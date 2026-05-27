Перераспределить более 150 тысяч гектаров земли планируют в Павлодарской области

По данным областного акимата, во всех районах региона наблюдается дефицит пастбищных земель. В настоящее время объявлены конкурсы на предоставление земельных участков, передает корреспондент агентства Kazinform.

В регионе особое внимание уделяется обеспечению сельских жителей пастбищами и реализации инвестиционных проектов. План перераспределения возвращенных земель на 2022–2025 годы составляет 940,6 тысячи гектаров.

Из них 695,1 тысячи гектаров уже вновь введены в оборот.

— До 1 июля текущего года планируется перераспределить еще 158,5 тысячи гектаров земли. В настоящее время в регионе объявлены конкурсы на земельные участки общей площадью 150 тысяч гектаров. До 15 июня пройдут конкурсы по распределению 61,7 тысячи гектаров земли в городах Экибастуз и Аксу, а также в Железинском и Успенском районах. В период с 15 по 29 июня должны состояться конкурсы по распределению еще 88,1 тысячи гектаров земельных участков в Аксу, Актогайском, Железинском, Майском, Павлодарском и Успенском районах, — сообщили в областном акимате.

В Баянаульском и Успенском районах для нужд населения зарезервировано 2 тысячи гектаров земли. В Экибастузе и Шарбактинском районе 5,2 тысячи гектаров выделены под проекты в сфере агропромышленного комплекса. Кроме того, в Аксу и Экибастузе планируется дополнительно зарезервировать еще 1,5 тысячи гектаров земли для нужд населения и проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

— Во всех районах ощущается нехватка пастбищных земель. Акимам городов и районов совместно с управлением земельных отношений поручено до 15 июня полностью завершить передачу возвращенных земель населению и для нужд сельского хозяйства. При проведении конкурсов необходимо строго соблюдать требования законодательства. Работа по возвращению земель в оборот должна находиться на постоянном контроле, — подчеркнули в региональном акимате.

Напомним, десятки земельных участков изымут для строительства дорог в Алматы.