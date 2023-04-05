Перераспределение компетенций в области теплоэнергетики проведут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перераспределение компетенций и ответственности за политику в области теплоэнергетики намерены произвести в Казахстане. Об этом сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, презентуя законопроект «О теплоэнергетике» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект нового Закона «О теплоэнергетике» разработан при технической поддержке международных экспертов, привлеченных Азиатским банком развития. На сегодня отсутствует отдельный отраслевой закон «О теплоэнергетике», что привело к существующим пробелам в законодательстве и накоплению множества проблем в данной отрасли, таких как отсутствие стратегических целей и планов развития, отсутствие инвестиционной привлекательности отрасли, не эффективность предприятий и так далее», - сказал Алмасадам Саткалиев.

По его словам, законопроект предполагает перераспределение компетенций и ответственности за политику в области теплоэнергетики.

«За Министерством энергетики будет закреплена функция по руководству в сфере транспортировки тепловой энергии, которую в настоящее время осуществляет Министерство индустрии и инфраструктурного развития. В свою очередь, Министерство индустрии и инфраструктурного развития будет ответственным за системы теплоснабжения в части внутридомового потребления тепловой энергии, относящиеся к жилищно-коммунальному хозяйству», - пояснил А. Саткалиев.

Вместе с тем, как сообщил вице-министр, в законопроекте предусмотрены нормы, согласно которым контрольные функции в тепловых сетях (в рамках систем централизованного теплоснабжения общего пользования) переходят от МИО в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля.

«Ключевым аспектом закона является внедрение нового инструмента – мастер-плана развития теплоэнергетики. Мастер-план призван обеспечить плановое поступательное развитие теплоэнергетики, взаимоувязанное с планами и программами развития территорий, строительства жилья, динамики численности населения, развития промышленности и другими факторами. Необходимо отметить, что мастер-планы будут учитывать не только развитие тепловых сетей и требуемые тепловые мощности теплоисточников, с учетом развития населенных пунктов по технической части, но и экономическую сторону данного вопроса. Мастер-планы развития теплоэнергетики будут разрабатываться и утверждаться на уровне МИО. В рамках апробации данного механизма, международными экспертами, привлеченными АБР, на сегодня реализован пилотный проект по разработке мастер-плана города Шахтинска Карагандинской области», - резюмировал Алмасадам Саткалиев.