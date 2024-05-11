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    20:36, 10 Май 2024 | GMT +6

    Переработку навоза в удобрение запустили в СКО

    Переработку навоза в удобрение запустили в СКО
    Фото: акимат СКО

    В Северо-Казахстанской области запустили первый инновационный проект по переработке навоза с получением органического удобрения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации областного акимата, проект реализован на базе хозяйства КТ «Мамбетов и К» в селе Минкесер Мамлютского района. На предприятии установили современное автоматизированное оборудование мощностью переработки 15 кубометров в час. Инвестиции в проект составили 151 млн тенге.

    Основной цикл обработки навоза - это отделение густой массы от жидкой с одновременным обеззараживанием. Сухая фракция будет использоваться для подстилки вместо соломы, в последующем как органическое удобрение. Конечные продукты переработки будут применяться для собственных нужд предприятия. Представитель компании, установившей оборудование, утверждает, что технология переработки безопасна для окружающей среды.

    Теги:
    Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область Регионы Экономика
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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