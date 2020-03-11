Переработка отечественного хлопка будет увеличена в три раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В феврале 2020 года объемы производства в отрасли легкой промышленности выросли на 12,4%. Позитивная динамика наблюдается в производстве текстильных изделий, где рост составил 11,9%, производство одежды на 9,7%, а также кожаной и относящейся к ней продукции на 11,8%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Учитывая значительную роль легкой промышленности, большинство стран уделяют особое внимание развитию отрасли и оказывают ей существенную поддержку.

В Казахстане ведется значимая работа в данном направлении.

Например, в марте 2019 года Правительством одобрена Дорожная карта по развитию легкой промышленности на 2019 – 2021 годы, в которой предусмотрены меры по обеспечению сырьем предприятий, противодействию с нелегальным оборотом товаров, повышению доли казахстанского содержания, мерам экономического стимулирования, а также системным мерам поддержки.

Сейчас в стране отсутствует производство большинства видов тканей, готовой кожи, фурнитуры для производства одежды и обуви, а также используемых в производстве прикладных материалов, химических реагентов и красителей, что сказывается на себестоимости готовой продукции.

В стране имеются 4 текстильных хлопкоперерабатывающих предприятия, мощности которых позволяют перерабатывать до 31 тыс. тонн волокна хлопкового. Из 4-х предприятий стабильно работают только два предприятия - ТОО «Azala Textile» и ТОО «Azala Cotton».

Совместным казахстанско-узбекским предприятием ТПК «Альянс» в декабре 2019 года запущено простаивающее производство АО «Ютекс».

Для решения сложившейся проблемы распоряжением Премьер-Министра утверждена Дорожная карта по развитию хлопково-текстильного кластера, в рамках которой предусмотрены меры по выходу на полную мощность фабрики (Ютекс), а также по запуску швейного производства и второй простаивающей фабрики (Меланж).

Кроме того, в ближайшее время планируется принятие постановления, предусматривающего предоставление преференций действующим текстильным фабрикам по переработке хлопка, находящимся за пределами специальной экономической зоны «Оңтүстік».

Данные меры обеспечат увеличение доли переработки отечественного хлопка в 3 раза, при этом будут созданы 1000 дополнительных рабочих мест.

Ведется планомерная работа поддержки предприятий по переработке кожсырья. На сегодняшний день, из всего объема получаемых шкур КРС (порядка 3 млн. шкур), кожевенными предприятиями перерабатывается 16 % шкур.

В целях увеличения загрузки кожевенных предприятий, а также объемов производства кожаной и относящейся к ней продукции введен временный запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота с территории Казахстана.

Внесены изменения в программу кредитования «Бірлік», предусматривающие финансирование на создание и развитие пунктов приема молока, шкуры, шерсти с учетом якорной кооперации.

В рамках данной программы уже выдан один займ в Карагандинской области на 13 млн. тенге, из них 8,7 млн. тенге на закуп оборудования по переработке шерсти и 4,3 млн. тенге на пополнение оборотных средств.

Меры, направленные на поддержку отечественных предприятий отрасли и fashion-индустрии, позволят производителям расширить номенклатуру производимых товаров, выйти на новые рынки, повысить имидж отечественной продукции внутри страны и как следствие, увеличить долю местного содержания м созданием новых рабочих мест.