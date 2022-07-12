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Переработка не способствует уменьшению пластиковых отходов в Великобритании
12 Июля 2022 13:35

Переработка не способствует уменьшению пластиковых отходов в Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Организаторы исследования бытовых пластиковых отходов в Великобритании призвали к немедленным действиям, так как переработка пластмассы не является решением проблемы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Greenpeace и Everyday Plastic подсчитали, что в Великобритании выбрасываются почти 100 млрд кусочков пластика в год. Показатель основан на результатах семидневного исследования 100 тыс. английских семей. В итоге стало известно, что в среднем каждое домохозяйство выбрасывает 66 элементов пластмассы в неделю.

Организаторы сообщили, что результаты доказывают, что переработка сама по себе не является решением проблемы сокращения количества пластика, превращающегося в отходы.

По данным правительства Великобритании, в 2021 году количество пластиковых отходов составило более 2,5 млн тонн, из которых 44,2% перерабатывается. Половина этой переработки (55%) осуществляется в Великобритании, а остальная часть экспортируется в основном в Турцию.

Не весь пластик одинаково легко сортировать и перерабатывать. Данные организации Recoup, занимающейся переработкой пластмасс, показывают, что перерабатывается 61% пластиковых бутылок, 36% пластиковых ванн и всего 8% пластиковых пленок.

Авторы отчета Big Plastic Count обнаружили, что более половины пластика, который выбрасывается – это мягкие пластмассы, которые труднее поддаются переработке. В отчете они сопоставили свои выводы с данными Recoup и подсчитали, что только 12% пластиковых отходов в конечном итоге перерабатываются в Великобритании.

Руководитель Everyday Plastic Дэниел Уэбб сообщил, что переработка отходов не работает и необходимо решать проблему путем уменьшения количества производства одноразового пластика.

Ранее сообщалось, что пластиковая упаковка может быть биоразлагаемой. По оценкам немецких исследователей, новая технология может быть готова к использованию в промышленных масштабах через четыре года.



Фото:bbc.com


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