Переработка молока возросла до 53% в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал о модернизации на крупном молокоперерабатывающем предприятии и росте производства молока в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети глава региона написал о поездке на завод «Маслодел», где завершили модернизацию на сумму в 4,8 млрд тенге. На предприятии запустили новые линии по производству молока, сметаны и кисломолочной продукции.

«Мощность увеличилась с 87 до 119 тысяч тонн в год. Установлено современное шведское оборудование «Tetra Pak», которое позволит выпускать 15 новых видов молочной продукции. Дополнительно создано 85 новых рабочих мест. Молочное производство - прибыльный бизнес, сельчанам дает постоянную и круглогодичную работу. В этой отрасли региона за пять лет создано более 400 постоянных рабочих мест. Ежегодно в бюджет поступает более 500 млн тенге налогов», - написал К.Аксакалов.

Он добавил, что в прошлом году в регионе произвели более 600 тысяч тонн молока. За пять лет доля переработки выросла с 34% до 53%, или с 180 тысяч до 319 тысяч тонн. По словам акима области, молочные заводы стабильно обеспечиваются сырьем. В регионе открыли 12 молочных ферм. Строят еще 16, из них 10 рассчитывают запустить до конца года.

Напомним, ранее местные власти заявляли о готовности увеличить объемы производства молока до 1 млн тонн в год.